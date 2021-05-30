Bizim Aile filmi oyuncuları kim? Bizim Aile konusu, oyuncuları ve Bizim Aile özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Aile filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizim Aile konusu, özeti ve Bizim Aile oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizim Aile filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Aile konusu nedir, Bizim Aile oyuncuları kimler ve Bizim Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ergin Orbey

Oyuncular:Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 1975

Vizyon Tarihi : 1 Mayıs 1976 Cumartesi

Senaryo: Sadık Şendil