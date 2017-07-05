Bitlis'te "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" Düzenlenecek

Bitlis Valiliği Proje Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (BİPEM), Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Beşminare Antrenörler Derneği tarafından "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.



6 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde ikincisi düzenlenecek turnuvaya 11 mahalle takımının katılacağı bildirildi.



BİPEM Müdürü Necati Kaya, amaçlarının mahalleler arasındaki diyaloğu artırmak olduğunu söyledi.



Kaya, "Açılış maçında karşılaşacak ekipler Bitlislilere futbol şöleni sunacak. Bütün halkımızı stadyuma davet ediyoruz. Oluşturulan teknik heyet turnuva sonunda başarılı buldukları sporcuları seçecek ve bu takım Antalya'da düzenlenecek Türkiye Masterler Şampiyonasına misafir takım olarak katılacak. Şimdiden bütün takımlara başarı diliyorum." diye konuştu.



Turnuva ile kentte futbolu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirten Beşminare Antrenörler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Pütgül ise takımlara başarı diledi.