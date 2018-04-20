Bitlis'te Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hüsamettin İnci idaresindeki 12 EA 117 plakalı kamyonet, Aladana köyü Yemişli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Hasan Aslan ve Halit Kuş yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ambulanslara taşınan yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.