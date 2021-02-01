Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
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Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı

01.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:04
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı

BİTLİS'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

BİTLİS'te, 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kar kütlesi altında başka birinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

?Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.


Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı
Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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