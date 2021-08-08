Bitlis'te işgalden kurtuluşun 105'inci yılı kutlandı

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı törenle kutlandı.

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına valilik ve belediye çelenklerinin konulması ile başlayan programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Çağatay, Bitlis'in 8 Ağustos 1916 yılında düşman işgalinden kurtarıldığını belirterek,"Bugün Bitlis'in gurur günü ve iftihar bayramıdır. Bayramımız mübarek olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler, bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, tam 105 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Bundan 105 yıl önce bu topraklarda kol gezmeye çalışan düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde bertaraf olmuş. 'Toprak' diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız şehit olmuş ve 8 Ağustos 1916 yılında yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık bir göstergesi olmuştur" dedi.Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Bitlis konulu şiirler okunurken, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programın sonunda Vangölü aktivistlerinden oluşan 150 kişilik bisiklet topluluğu tören alanına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş