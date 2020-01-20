Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkent İstikler'de at pazarı olarak da bilinen bitpazarında haraç kesen ve haraç vermeyen kişileri çırılçıplak soyarak işkence yapan organize suç örgütünü çökertti.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkent İstikler'de at pazarı olarak da bilinen bitpazarında haraç kesen ve haraç vermeyen kişilere işkence yapan organize suç örgütünü çökertti. Böylece Ankara'da buna benzer pazar yerleri mercek altına alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi İskitler mahallesinde haftada 3 gün kurulan, ikinci el giyim kıyafet, elektronik eşya ve pek çok ürünün satıldığı pazar yerinde, tezgah açmak isteyen kişilerin tezgahlarının durumuna göre 50 ile 100 TL arasında belirledikleri parayı zorla toplayıp haraç kesen organize çetesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla çökertildi.
HARAÇ VERMEYENLERE İŞKENCE
Çetenin işlettiği kahvehanede kumar oynattığı, bu yolla borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgahın parasını vermeyen kişileri kahvehanenin alt katında hazırladıkları özel bölümde çırılçıplak soyarak, sopalarla dövdükleri, saçlarını kestikleri, bu görüntüleri de kayıt altına alarak diğer pazarcılara gösterip korku salmaya çalıştıkları tespit edildi.
8 SUÇLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Örgüt liderliğini E.O. ve İ.O.'nun yaptığı 9 zanlıya dönük gözaltı kararı alınarak operasyon yapıldı. Zanlılardan 8'i yakalandı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda farklı kişiler adına düzenlenmiş çek, senet, alacaklarına yönelik tutulan ajanda, oyun pulları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden şikayetçi olan 40 kişinin ifadesi alındı. Gözaltında bulunan 8 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.
"3 YILDIR HER HAFTA YER PARASI VERİYORUM"
Pazarda kendisine tezgah açan İ.B. isimli vatandaş ise suç örgütüne yönelik, "Yaklaşık 3 yıldır falan buraya takılıyorum. Burada ikinci el malzeme, evde kullanılmayan malzemeleri malum ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz garibanız satmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuk okuyor evimiz kira. Tabi burada 3 yıldır takılıyorum her hafta yer parası veriyorum yerin büyüklüğüne göre. 10 liralar, 20 liralar azımsanıyor çoğu zaman yalvar yakar geçindirmeye çalışıyoruz. Zaten burada 1 liraya malzeme satıyoruz" dedi.
Haber Videosu: Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler
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bunlar buzdağının bit kadar bölümü daha neler var sözde ülkede özgürlük var ama her tarafta çeteler mafya devlet artık şunlara el atsaCevap Yaz Yayından Kaldır
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adalet aramayın bunlar gibi binlercesi var yakında af var zaten.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayat zor Türkiye gibi yerde.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kıssa sa kıssas uygulanmalı yani onlar ne yaptılarsa aynılarını içerde onlara yapılmalı ki ibreti aleme örnek olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sayn başkanim böyle serefsizleri at hücreye öyle bir adalet saglaki insanlar bir daha suç islemeye korksun .devlete hainlik edene tc yi tanimayana cocuk istrmarcilari na mafya bozuntularina ver idami Allah aşkina bu serefsizler ancak bundam anlar.merhamet etmeyene merhamet etme.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ellerinde sopalarla 1-2 m2 yerde 40-50 tl kazanmak için sogukta sıcakta akşamdan gelip sabahlayan garibanların ekmek parasına göz diken kan emici sülükler bunlarCevap Yaz 40 Yayından Kaldır
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türkiyenin başkentinde yapılıyor devletten artık kimse korkmuyor galiba. herkese adalet şartCevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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Ankara organizeye tebrik. Devamını bekleriz. Belliki ilçe emniyet önleyemiyorCevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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2020 enfilasyonla mücadele planını açıklıyorum. . . .Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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içerde kan nasıl emilir öğrenirler salaklar.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır