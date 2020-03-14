Bisikletle ayrıldığı İsveç'e kanoyla dönüyor İsveç'ten bisikletiyle Avrupa turuna çıkan ve İstanbul'dan kanoyla geri dönmek için denize açılan 32 yaşındaki Lina Hallebratt, Tekirdağ'a ulaştı.

İsveç'ten bisikletiyle Avrupa turuna çıkan ve İstanbul'dan kanoyla geri dönmek için denize açılan 32 yaşındaki Lina Hallebratt, Tekirdağ'a ulaştı.

Hallebratt, "iyi insanları keşfetmek" için 6 ay önce bisikleti ve çok sevdiği köpeği "Bounty" ile Stockholm'den Avrupa turuna çıkarak İstanbul'a geldi.

İstanbul'dan İsveç'e geri dönüş yolculuğuna kanoyla devam etmek isteyen Hallebratt'a, Çanakkale Boğazı'na kadar sporcu Ahmet Ergün eşlik edecek.

Lina Hallebratt, AA muhabirine, Marmara Denizi üzerinden Akdeniz'e çıkıp ardından Yunanistan'ın güneyi ile Adriyatik kıyılarından yoluna devam edeceğini söyledi.

Sırasıyla İtalya, Fransa, İspanya ve Danimarka sahillerini geçip İsveç'e ulaşacağını anlatan Hallebratt, "Bisikletimle Avrupa'yı gezip İstanbul'a geldim. Şimdi de İstanbul'dan yola çıktım ve konayla İsveç'e dönüyorum. Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdim. Burada herkes çok misafirperver. Köpeğim 'Bounty' benim en iyi arkadaşım. Yola onunla devam ediyorum. Bütün maceralarımda benimle beraber." dedi.

Hallebratt, denizde günde yaklaşık 50 kilometre gittiklerini, zaman zaman yorulsa da yolculuğunun çok eğlenceli geçtiğini ifade etti.

İsveçli gezgine Çanakkale Boğazı'na kadar eşlik edecek olan Ergün de eğlenceli bir yolculuk geçirdiklerini kaydetti.

Ergün, Hallebratt'ın İsveç'e varmak için uzun bir yolu olduğunu belirterek, "Lina aynı tempoda giderse yaklaşık 500 gün sonra İsveç'e ulaşacak. Ben 5 günlüğüne yanında olacağım. Hava şartları uygun olunca 50-60 kilometre yol alabiliyoruz. Yolculuğu zorlu geçecek ama o bunu yapmayı seviyor." diye konuştu.

Kaynak: AA