Birşey nasıl yazılır? TDK'ya göre birşey mi bir şey mi?

03.09.2019 07:22

Birşey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir şey nasıl yazılır? Birşey mi bir şey mi? TDK'ya göre birşey kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRŞEY NASIL YAZILIR? BİRŞEY Mİ BİR ŞEY Mİ?

Birşey nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "bir şey" şeklindedir. Her ne kadar "bir" kelimesinin birleşik yazılma kuralı olsa da bazı istisnai durumlarda "bir" kelimesinin de ayrı yazıldığı görülmektedir. Fakat "şey" kelimesi her zaman ayrı yazılır.

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