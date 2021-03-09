Birol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı
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Birol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı

09.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:49
Birol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı

Seksenler dizisinin usta oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında kalbine yenik düştü.

Seksenler dizisinin usta oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında kalbine yenik düştü.

Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinde uzun yıllar beraber çalıştığı senarist Birol Güven, usta isimle ilgili bir açıklama yaptı:

"Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun."

Rasim Öztekin, Mandıra Filozofu filminde...

Kaynak: Hürriyet

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