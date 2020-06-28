İkna çalışmaları sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna çalışmaları sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu birisi gri listede yer alan 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İkna çalışmaları sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
28.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:14

Jandarma ve emniyet güçlerinin ikna çalışması sonucu biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEKİ ÇÖZÜLMELER DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini bildirdi.

BİRİ GRİ LİSTEDE 3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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