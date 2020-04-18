Birecik'te, devrilen traktörün sürücüsü öldü ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Cabbar Şahin (24), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Cabbar Şahin (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Cabbar Şahin'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada ağır yaralanan Şahin, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cabbar Şahin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA