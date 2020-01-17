Birden bire nasıl yazılır? TDK'ya göre birdenbire mi, birden bire mi?

17.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:14

Birdenbire kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Birden bire nasıl yazılır? Birden bire mi, Birdenbire mi? TDK'ya göre birdenbire kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRDEN BİRE NASIL YAZILIR? BİRDENBİRE Mİ, BİRDEN BİRE Mİ?

Birden bire nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "birdenbire" şeklindedir. Her ne kadar ayrı yazılabilecek potansiyele sahip bir kelime gibi görünse de birleşik yazılan kelimeler arasında bulunuyor. TDK'ya göre birdenbire kelimesi birleşik yazılır.

birden bire - yanlış

birdenbire - doğru

BİRDENBİRE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Konu hakkında birdenbire fikir ortaya koyması herkesi şaşırttı.

Çalışanların birdenbire işi bırakmasını beklemiyordu.