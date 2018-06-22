Birce Akalay ve Can Tunalı Ev Sahibinin Köpek İstememesinden Dolayı Evlerini Ayırdı

Birce Akalay ile sevgilisi Can Tunalı, yaz için Bodrum Gümüşlük'te villa kiraladı. Ancak ev sahibi Birce Akalay'ın köpeğini evde isteyince ikili evlerini ayırmak zorunda kaldı.

BİRCE EVİNİ AYIRDI

Can Tunalı 3 aylık parayı peşin ödediği için evden çıkmadı. Birce Akalay da köpeği Gypsy'den vazgeçmedi. Oyuncu çözümü komşu evi kiralayıp taşınmakta buldu.

Birce Akalay ile köpeği Gypsy

YENİ YAŞINI KUTLADI

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün yakın arkadaşları, ailesi ve sevgilisi ile 34. yaşını kutlamıştı. Doğum gününde çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu altına şu notu düşmüştü: Hayatımın en güzel doğum günlerinden birini yaşadım. Hoş her sene özen gösteririm eş dost kim varsa mutlaka etrafıma toplayıp herkesle kucaklaşmaya. Ama bu kez biraz farklı oldu. Kimi şarap gibi yıllanmış dostlarım, kimiyle henüz yeni başlamış maceramız, ailem dediğim güzelim insanlar ve annem, babam, sevgilim…"