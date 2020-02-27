Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
Güzel oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı TBT paylaşımı ile takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü
Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla kendisini takip eden kullanıcıları güldürdü.
PAYLAŞIMA GÜLDÜREN NOT
Bir doğum günü kutlaması sırasında çekilmiş fotoğrafını TBT yapan Akalay, üzerindeki kıyafetin omzundan kaymış olmasına güldüren bir gönderme yaparak, "Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz" yazdı.
2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden olan Birce Akalay, sık sık rol aldığı dizi Babil'den ve özel hayatından fotoğraflar paylaşıyor. Instagram sayfasında yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunu her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor.
Haber Videosu: Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
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