Biran Damla Yılmaz, yeni dizisi Yasak Elma için imaj yeniledi

Baraj dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni dizisi Yasak Elma için imaj yeniledi. Yılmaz'ın yeni imajı dikkat çekti. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek. Medyapım'ın fenomen dizisi Yasak Elma'nın ilk bölümünün 13 Eylül'de seyirciyle buluşması planlanıyor. Dizinin ekibine Kumru karakteriyle katılan Biran Damla Yılmaz saç rengini ve imajını dizi için değiştirdi. Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan'la (Murat Aygen) ilikisiyle de "Yasak Elma"ya ayrı bir soluk getirecek. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin ilk 2 bölümü iç içe çekiliyor.

Kaynak: Snob Magazin