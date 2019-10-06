Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından derin dekolteli mini elbiseli paylaşım

06.10.2019 12:10

Son dönemde adı Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının nefesini kesti.

DERİN DEKOLTELİ MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterini canlandıran ve dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum aldı.

İşte o paylaşım;

BİRÇOK YERİNİN ESTETİK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yüz hatlarından dolayı Türk sinemasında 'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan Hilal Altınbilek'in birçok kez estetik yaptırdığı iddia edilmişti.