Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Bir Zamanlar Çukurova izle!
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Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Bir Zamanlar Çukurova izle!

23.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:29
Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Bir Zamanlar Çukurova izle!

Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Bir Zamanlar Çukurova izle!

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte kaleme aldıkları yapım Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Bir Zamanlar Çukurova izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BİTİYOR MU?

Başrol oyuncularının bir bir diziden ayrılması Bir Zamanlar Çukurova dizisi bitiyor mu? sorularını beraberinde getirdi. Bir Zamanlar Çukurova 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final bölümü ile ekrana geçecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!

DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!

Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

KONAĞIN YENİ HANIMI SEVDA MI?

Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.

GAFFUR'UN KABUSU BİTMİYOR! BİR KEZ DAHA BAŞI BÜYÜK BELADA!

Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!

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