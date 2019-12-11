Bir yılda 90 kilo verdi! Yeni Zelandalı Simone Anderson bambaşka biri oldu
Yeni Zelandalı Simone Anderson, bir yıl içinde tam 90 kilo verdi. Daha sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmaya karar verdiğini söyleyen Anderson, kilolarından kurtulmak isteyenlere sosyal medya aracılığıyla yardımcı oluyor.
Yeni Zelandalı ünlü motivasyon konuşmacısı Simone Anderson, bir yıl içinde tam 90 kilo verdi. Eski haliyle kıyaslandığında şimdi tamamen bambaşka biri olan Anderson, kendisi gibi kilolarından kurtulmak isteyenlere sosyal medya aracılığıyla yardımcı oluyor.
YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYORDU
Simone Anderson, kilolarından kurtulmaya daha sağlıklı olmak istediği için karar verdiğini anlattı. O dönemler, yürümekte bile zorlandığını, çöp dökmeye dahi çıkamadığını söyleyen Anderson, 2014'te mide küçültme operasyonu yaptırdığını, yaşam tarzı değişiklikleriyle beraber 12 ayda 90 kilo verdiğini söyledi.
ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM
Kilo vermeye bağlı olarak sarkan derilerini de aldıran Anderson, ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu söylüyor.
İşte 90 kilo veren Simone Anderson'ın şaşırtan değişimi...
Haber Videosu: Bir yılda 90 kilo verdi! Yeni Zelandalı Simone Anderson bambaşka biri oldu
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Gerçekten irade meselesi helal olsun hanim ablaya. :))) Kilo ,insana çok zarar veriyor gerçekten; inşALLAH zayiflamak isteyen herkes zayıflar, tabii sağlıklı bir şekilde. ;)))))Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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la bu ne sapsarı gözlerde yemyeşil.seni seviyoruma la simone anderson.ben avni.yazışalım.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır