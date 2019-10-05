Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

05.10.2019 20:02

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor. Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ERKEN UYARI MERKEZİ: GECE ETKİSİNİ ARTTIRACAK

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Yağışın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ani yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İBB DE UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren fırtınanın bugün akşam saatlerinde tekrardan başlamasının ve pazar günü de etkisini devam ettirmesini beklediklerini açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen fırtınada 18 evin çatısının uçtuğunu, 32 ağacın devrildiğini ve 28 evi su bastığını belirten İBB, İstanbullulara dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA