Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmekte. Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde; 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükseldi. - ANKARA Kaynak: İHA