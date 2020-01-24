Bir postacı, "çok zahmetli" olduğu için 24 bin postayı sahiplerine teslim etmedi

24.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:54

Japonya'nın Kanawaga idari bölgesinde 61 yaşındaki eski posta memuru, 2003-2019 yılları arasında, toplam 24 bin postayı sahiplerine teslim etmek yerine kendi evine getirdi.

ÇOK ZAHMETLİ

Bu kadar postayı teslim etmenin "çok zahmetli" olduğunu söyleyen eski memur, polise verdiği ifadede, "İş arkadaşlarımın, benim gençlerden daha kabiliyetsiz olduğumu düşünmelerini istemedim" diye konuştu.

POSTALAR ADRESLERE TESLİM EDİLECEK

Olayın açığa çıkmasının ardından özür açıklaması yayımlayarak memurun kovulduğunu duyuran Japan Post firması, evde bulunan postaların adreslere teslim edileceğini açıkladı.

4 BİN 500 DOLAR CEZA VERİLDİ

Eski postacının, hüküm giymesi durumunda, 4 bin 500 dolar (yaklaşık 27 bin TL) ceza ödemesi ya da 3 yıldan az süreyle hapse mahkum edilmesi bekleniyor.