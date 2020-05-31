Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
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Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da meydana gelen kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada şehit olan polis memuruyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

31.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:12

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"MUTLU MUSUNUZ?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da şehit olan polis memuruyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu, paylaşımında "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz. Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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