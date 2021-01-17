Bir kasayla başladığı solucan gübresi üretiminde aylık 5 tona ulaştı
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Bir kasayla başladığı solucan gübresi üretiminde aylık 5 tona ulaştı

17.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:31

Karabük'te 3 yıl önce evinin bodrum katında bir kasa solucanla gübre üretimine başlayan 23 yaşındaki Mehmet Can Koçak, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Karabük'te 3 yıl önce evinin bodrum katında bir kasa solucanla gübre üretimine başlayan 23 yaşındaki Mehmet Can Koçak, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde yaşayan ve bir şirkette çalışan Koçak, 3 yıl önce Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünde öğrenim gördüğü sırada bir hocasının solucan gübresi üretmesi tavsiyesi üzerine çalışma başlattı.

Evinin bodrum katında ufak bir alanda bir kasa solucanla üretime başlayan Koçak, her geçen gün işini büyüttü.

Üretiminin bir kısmını sosyal medya üzerinden satarak aile bütçesine katkı sağlayan Koçak, bir bölümünü de köydeki tarlalarında kullanıyor.

Şu anda 3 milyon solucan ile ayda yaklaşık 5 ton gübre elde eden Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solucan gübresi üretmeye hocasının tavsiyesiyle üniversite yıllarının ilk zamanlarında başladığını söyledi.

Koçak, solucan gübresinin her türlü tarım için uygun olduğunu ifade ederek, "Evimizdeki çiçekten tarlamızdaki buğdaya kadar her alanda kullanılabilir. Solucan gübresini kendi bahçemde kullandım. Solucan gübresini kullandığım sebze ve meyvelerde ayrı bir tat oldu. Solucan gübresinde kimyasal madde olmadığı için tamamen doğal oluyor." dedi.

Solucan gübresinin satışını internet üzerinden yaptığını dile getiren Koçak, "Karabük'te çiftçiler solucan gübresini pek bilmiyor. Ben elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Tarımla uğraşan arkadaşlarıma numuneler veriyorum. Her numune verdiğim kişi bana geri dönüş yapıyor. Gübreden memnun kaldıklarını söylüyorlar. Gelecek sezon solucan gübresini bütün ürünlerde kullanacaklarını belirtiyorlar." diye konuştu.

"3 milyon solucandan aylık 5 tona yakın yaş gübre elde ediyorum"

Koçak, bir kilogram solucan gübresini 4 liraya verdiğini anlatarak, tonla alacak olunca daha indirimli olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 3 milyon solucanının olduğunu ve sayılarının her geçen gün artmaya devam ettiğini vurgulayan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 milyon solucandan aylık 5 tona yakın yaş gübre elde ediyorum. Yaş gübre kuruduğu zaman ortalama yarı yarıya düşüyor. Aylık buradan çıkan gübrem 2,5 ton civarında oluyor. İşlerimi daha da büyütmek, Karabük ve çevre illere de satış yapmak için yetkililerden destek bekliyorum."

Bir kasayla başladığı solucan gübresi üretiminde aylık 5 tona ulaştı
Bir kasayla başladığı solucan gübresi üretiminde aylık 5 tona ulaştı
Bir kasayla başladığı solucan gübresi üretiminde aylık 5 tona ulaştı
Bir kasayla başladığı solucan gübresi üretiminde aylık 5 tona ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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