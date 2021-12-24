Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz - Haberler
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Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Santa Marta mülteci topluluğunun yaşadığı bölgeden drone görüntüleri Mülteci topluluğu temsilcisi Rocío Rodríguez'in açıklamaları Mültecilerin yaşam alanları Konser alanında toplanan mülteci çocuklar Gönüllülerin çocukları eğlendirmesi Drone görüntüleri Detaylar Eğlencenin akşam...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Santa Marta mülteci topluluğunun yaşadığı bölgeden drone görüntüleri

Mülteci topluluğu temsilcisi Rocío Rodríguez'in açıklamaları

Mültecilerin yaşam alanları

Konser alanında toplanan mülteci çocuklar

Gönüllülerin çocukları eğlendirmesi

Drone görüntüleri

Detaylar

Eğlencenin akşam da devam etmesi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyindeki Ciudad Bolivar semtinde süper kahraman ve palyaço kostümleri giyen bir grup gönüllü, mülteci çocuklara sürpriz yaparak onları eğlendirdi.

Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz

Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz

Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri

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