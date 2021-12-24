Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz
AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Santa Marta mülteci topluluğunun yaşadığı bölgeden drone görüntüleri Mülteci topluluğu temsilcisi Rocío Rodríguez'in açıklamaları Mültecilerin yaşam alanları Konser alanında toplanan mülteci çocuklar Gönüllülerin çocukları eğlendirmesi Drone görüntüleri Detaylar Eğlencenin akşam...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Santa Marta mülteci topluluğunun yaşadığı bölgeden drone görüntüleri
Mülteci topluluğu temsilcisi Rocío Rodríguez'in açıklamaları
Mültecilerin yaşam alanları
Konser alanında toplanan mülteci çocuklar
Gönüllülerin çocukları eğlendirmesi
Drone görüntüleri
Detaylar
Eğlencenin akşam da devam etmesi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyindeki Ciudad Bolivar semtinde süper kahraman ve palyaço kostümleri giyen bir grup gönüllü, mülteci çocuklara sürpriz yaparak onları eğlendirdi.