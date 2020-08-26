Bir Film Bir Konuk... Tayfun Pirselimoğlu ile "Üçüncü Adam"
Tayfun Pirselimoğlu'nu "Hiçbir Yerde", "Rıza", "Pus", "Saç", "Ben O Değilim" ve "YolKenarı" filmleriyle tanıyoruz.
26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:49
Tayfun Pirselimoğlu'nu "Hiçbir Yerde", "Rıza", "Pus", "Saç", "Ben O Değilim" ve "Yol
Kenarı" filmleriyle tanıyoruz. Pirselimoğlu aynı zamanda yazar ve ressam olarak da çıkıyor
karşımıza. Pirselimoğlu ile uğruna kitaplar yazdığı bir filmi Carol Reed imzalı "Üçüncü
Adam" (The Third Man) filmini konuştuk.
Kaynak: DailyMotion.com