Bir Film Bir Konuk... Tayfun Pirselimoğlu ile "Üçüncü Adam" Tayfun Pirselimoğlu'nu "Hiçbir Yerde", "Rıza", "Pus", "Saç", "Ben O Değilim" ve "YolKenarı" filmleriyle tanıyoruz.

Tayfun Pirselimoğlu'nu "Hiçbir Yerde", "Rıza", "Pus", "Saç", "Ben O Değilim" ve "Yol Kenarı" filmleriyle tanıyoruz. Pirselimoğlu aynı zamanda yazar ve ressam olarak da çıkıyor karşımıza. Pirselimoğlu ile uğruna kitaplar yazdığı bir filmi Carol Reed imzalı "Üçüncü Adam" (The Third Man) filmini konuştuk. Kaynak: DailyMotion.com