Devlet Adamlarını Ağırlayan "Goncagül" İsimli Tekne Tunceli'ye Armağan Edildi
Bir dönem cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve komutanları gezdiren "Goncagül" isimli tekne Tunceli'ye armağan edildi. Munzur Irmağı'na indirilen tekne sefere başladı.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olan ve bir dönem cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve komutanları firkateynlerden alıp gezdiren "Goncagül" isimli tekne, Tunceli'de vatandaşın hizmetine sunuldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Goncagül" isimli yat Tunceli'ye gönderildi. Munzur Irmağı'na indirilen tekne için Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören sonrası Vali Sonel ve beraberindekiler tekne ile gezinti yaptı.
GONCAGÜL'Ü TUNCELİ'YE ARMAĞAN ETTİLER
Tunceli'nin artık bir huzur ve turizm şehri olduğunu anımsatan Vali Sonel, "Daha önceden gondollarımız, sürat teknelerimiz, gezi teknelerimiz, su jetimiz vardı. Bugün de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Sağ olsunlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız 'Goncagül' adlı bu tekneyi Tunceli'ye armağan ettiler. Tunceli turizmine hizmet edecek bu güzel ve tarihi Goncagül teknemizin ayrı bir anlamı var. Goncagül teknemizi Gölcük Tersane Komutanlığımızdan arkadaşlarımız özel olarak geldiler. Hakikaten emek verdiler. Goncagül'ü buraya naklettiler. Goncagül adlı teknemiz vaktinde üst düzey komutanlarımızı, cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı firkateynlerden alıp gezdiren, ağırlayan, manevi bir özelliği var. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi mutlu ettiler. Tuncelimize bu güzel ve anlamlı tekneyi uygun gördüler. Kendilerine sizlerin huzurlarında Tunceli halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Teknenin artık Tunceli'de yöre insanına ve kenti gezmeye gelen misafirlere hizmet edeceğini belirten Vali Sonel, emeği geçenlere teşekkür ederek, Goncagül'e gözleri gibi bakacaklarını aktardı.
Goncagül Munzur Nehrinde
-
tunceli belediye tabelasi dersim diye niye degisti anlamadim tabellalarla cok oynuyorlar akpnin bi icraati bu ne sacmalik bos islerCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
Çok büyük iş yapmış aman ne iyi millet tekneyi kemirir artık FABRİKA YAPIN, ENTRGRE TESİSLERİ YAPIN, İHRACAT PAZARINI, ÇİFTÇİNİN AYAĞINA GETİRİN. ÇİFTÇİYE TİCARETİ ÖĞRETİN, TÜCCARA YEM ETMEYİN. YOK BİZ ALLAH DEYİP HARAM YEMEYE DEVAM EDECEĞİZ DİYORSANIZ, BU DEVRAN’DA DÖNER. SULTAN SÜLEYMAN’A KALMAMIŞ DÜNYA SİZİN GİBİ HARAMZADELERE Mİ KALACAK.Cevap Yaz 7 1 Yayından KaldırREİS: Şimdi koçum boşver sen fabrikaları ithalattan yapılan karlar fevkalade üç beş yandaşlarım böylece kar yapıyor fabrikaları satıyom vakıflara bağış yapıyom helal et yorum yapma haddini bil silivriye attırırım bak2 Yayından Kaldır
-
UMARIM HEP BÖYLE GÜZEL ŞEYLER GÖRÜRÜZ .Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
-
Kökeni Horasana dayanan bu güzel insanlara hayırlı olsun.Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır