Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor Ankara'da satışa çıkarılan bin 450 kilogram ağırlığındaki 'Polat Alemdar' adı verilen dana, alıcısını bekliyor. Kurban pazarının en gözde kurbanlığı olan dana, 55 bin TL'den satışa çıkarılırken satıcısı dev danayı satın alacak kişiye koç da hediye edecek.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar da pazarlarda boy göstermeye başladı. Ankara'da Pursaklar Belediyesi Kurban Pazarında satışa çıkarılan bin 450 kilogram ağırlığındaki 'Polat Alemdar', 55 bin TL'den alıcısını bekliyor. Kendisi için özel bir alan ayrılan dev kurbanlığı alanlara ise koç hediye edilecek. 2 yaşındaki simental cinsi dana özel olarak yetiştirildi.

"ANKARA'NIN EN AĞIR HAYVANLARINDAN BİRİ"

Bin 450 kiloluk dana için özel bakım uygulandığını kaydeden Nurullah Ceyhan ise, "Polat Alemdar bin 450 kilo civarında, alıcı bekliyoruz kendisine. Yayla hayvanıdır. Doğal beslendi. Küspe ve kepek olmaksızın tamamen kaliteli bir ete sahip Pursaklar Belediyesi Kurban Çadırında satışa çıkacaktır. Hayvanımız şu an 2 yaşına girmiş. Kapağını atmış. Kurban olmaya uygundur. Fiyatı 55 bin istiyoruz. Yanında koç hediyemiz var. Ankara ve çevre illerden alıcılarını bekliyoruz. Bu konuda iddialıyız. Ankara'nın en ağır hayvanlarından biri. Emsalleri de var kendi çiftliğimizde. Bakıcısı özel ilgileniyor. Hayvan güzel bir hayvan. Uysal bir hayvan bir kişinin 1 buçuk hayvanı baş edebilmesi kolay değil ama gördüğünüz gibi kolaylıkla kontrol ediliyor" diye konuştu.

PAZARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı için modern bir tesis kurdu. Kısa süre içinde hazırlanan tesiste korona virüs nedeniyle güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Kurban pazarına giriş yapan vatandaşların öncelikle ateş ölçümleri yapılıyor, ardından dezenfektan kullanmaları isteniyor, talep halinde maske ve eldiven veriliyor.

Belediye ekipleri tarafından sabah ve akşam olmak üzere çadırlarda ve tesis içinde genel dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar, önce vekaletini verecek sonrasında kendisi için hazırlanan alanda kurbanlıkların kesim işlemlerini ve hazırlanışını izleyebilecek. Alana gelemeyen vatandaşlar da online seçeneği kullanarak vekalet verebilecek ve yine kurbanlıklarının kesim ve hazırlanışını online takibini yapabilecek. Ayrıca kurban pazarında bulunan veteriner hekimler de rutin olarak kurbanlıkları muayene ederek sağlık durumlarını gözlemliyor. Vatandaşların talepleri halinde sorularını yanıtlıyor.

"BİR ANLAMDA İSRAFIN DA ÖNÜNE GEÇEN BİR TESİS BU"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin vatandaşların kurban ibadetini sorunsuz gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Kurban ibadeti yılda bir kere oluyor. Eski görüntüleri hatırlarsak parklarda, bahçelerde kesimler yapılıyordu. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini düşünerek bu tesisi inşa ettik. Bu tesis en modern şekilde dizayn edilmiş bir tesis. Bir saatte yaklaşık 40 büyükbaş hayvanı sahibine teslim edebiliyoruz. Personel sayımızı da artırarak hiçbir aksaklık olması istemiyoruz. İnsanlar bir taraftan ibadet yaparken bir taraftan zorluk yaşasın istemiyoruz. Kurbanda şöyle bir zorluk var. Kurban kesimi acemiler tarafından yapılırsa çok fazla israf oluyor. İsrafın da bir anlamda önüne geçen bir tesis bu. 35 gün bir sürede hazırlandı. Burada kamera sistemini devreye koyduk. Yaşlılarımız için yetişemeyenler için online sistem kurduk. Vekaletlerini buradan verebiliyorlar. Baştan sona tüm süreci izleyebiliyorlar. Bu yıl çok daha farklı tedbirler uyguluyoruz. Bayram günü daha artacak tedbirlerimiz. Giriş çıkışlarda özellikle" dedi.

Kaynak: İHA