Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu
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Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde annelerinin evde olmadığı sırada 3 yaşındaki ağabey, 1 aylık kardeşini kucağında taşırken yere düşürdü. Ailesi tarafından devlet hastanesine götürülen talihsiz bebek, kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:30
Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

'nın ilçesinde henüz bir aylık olan bebek, 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düştü. Ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürülen K.K, ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Bursa Tıp Fakültesine sevk edildi.

ANNE EVDE YOKTU

Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bir ikamette meydana geldi. Anne E.K'nin (32) evde olmadığı sırada üç yaşındaki ağabeyi R.K, daha bir aylık olan erkek kardeşi K.K. ile ilgilenirken kucağından düşürdü. Anne bebeğini hemen hastaneye götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan bebek, ambulansla kafa travması şüphesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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