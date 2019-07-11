Bunalıma giren adam, cebindeki parayı yakıp intihara kalkıştı
Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, falezler üzerinde ateş yakıp intihara kalkıştı. Bir komiser yardımcısı, şahsı sırtını döndüğü sırada arkasından koşarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.
Antalya'da, ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren H.D., falezlere çıkarak intihar etmek istedi. Aşırı derecede alkollü olan H.D.'nin falezlere çıkmadan önce parkta ateş yaktığı ve cebindeki parayı da ateşe attığı iddia edildi.
CEBİNDEKİ PARAYI YAKTI
Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir süre alkol alan H.D., iddiaya göre burada ateş yakıp cebinden çıkardığı bir miktar parayı yaktı. Üzerindeki tişörtü de çıkaran H.D., falezlerin kenarına gelerek atlayacağını söyledi. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de hazır bekletildi.
POLİSE DİRENİNCE KELEPÇELENDİ
Polis ve sağlık ekipleri H.D. ile konuşarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Yerden aldığı cam kırıklarıyla kendisine zarar veren H.D., kimseyi kendisine yaklaştırmadı. Yaklaşık bir saat falezlerin kenarında bekleyen H.D., arkadan yaklaşan polis ekiplerince yakalandı. Falezlerden uzaklaştırılan H.D., polise direnince kelepçelendi. Olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan H.D., işlemleri için polis merkezine götürüldü. H.D.'nin ailevi sorunları olduğu, bu nedenle intihar etmek istediği iddia edildi.
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Allah yardımcın olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yok abi arkadaşlar olimpiyatlara hazırlanıyonu açık havada, işletmeci giriş parası vermediniz diyerekten arıza çıkarmış, havlu şemsiye şişme traktör lastiği diyerekten ekipler gelmiş abiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ilkez polisler iyi bişey yaptı hayat kurtardıCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Allah yardım etsinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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komiserimizi tebrik ediyoruzCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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kim bilir ne sıkıntısı vardıCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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buna basacaksın falakayı bak sıkıntısı kalır mı. . .4 16 Yayından Kaldır
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Yalan haber dış güçlerin işi ben uçuruyom hepiniziCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Biz sosyal medya uzmanıyız abi, bu dizilerde filimlerde çok tutar abi, şimdi cast directoru arıyorum, bizim ajans 47 bunu kaçırmaz abiCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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