Bir Anda Gökyüzünü Sardılar...gümüşhane'de İlk Kez Görüntülendiler

Bir anda gökyüzünü sardılar...Gümüşhane'de ilk kez görüntülendiler

Göç eden 'Kara Çaylak' kuşu ilk kez Gümüşhane'de konakladı

GÜMÜŞHANE - Dünyada popülasyonu en fazla olan yırtıcı kuşlardan 'Kara Çaylak' kuşu göç yolu üzerinde ilk kez Gümüşhane'de konakladı. Gümüşhane'de bu kadar kalabalık olarak ilk kez görüntülenen kuşlar ArzularKabaköy beldesinde ve il merkezinde kayda alındı.

Çatal kuyruğuyla hemen tanınan iri ve koyu renkli bir yırtıcı kuş olan Kara Çaylak, Güneybatı Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Kuzey Sibirya'dan Pasifik kıyılarına ve Avusturalya'nın güneyinden Afrika'nın güney kıyılarına uzanan yaşam alanıyla dünyada en fazla popülasyona sahip bir kuş olarak biliniyor.

Oldukça fırsatçı bir yırtıcı olan Kara Çaylaklar hem avcı hem de leş yiyici olması nedeniyle yakaladığı ve bulduğu her şeyi yiyebiliyor.

Gümüşhane'de de ArzularKabaköy beldesi Osmangazi Mahallesinde dere kenarındaki kavak ağaçları ile henüz yaprak açmamış ağaçların üzerine konan yüzlerce Kara Çaylak vatandaşların da dikkatini çekti.

Bugüne kadar göç sırasında Gümüşhane'de hiç görüntülenmeyen Kara Çaylaklar'ın oldukça ürkek hayvanlar olduğunu kaydeden yöre sakinlerinden 80 yaşındaki Ferhat Tanış, "Sayıları çok fazla. Bugün biraz daha yüksekten uçuyorlar. Bütün ağaçları doldurdular, dallar yerlere eğildi. Toplanınca ağaçlar siyah renge bürünüyor. Oradan çöpe gidiyorlar. Yere hiç inmiyorlar" dedi.

Daha önce bölgede böyle kalabalık bir sürü görmediğini kaydeden Tanış, "Kuşların cinsinin ne olduğunu da bilmiyorum. Bir iki tanesi havalanınca diğerleri de hep ardından kalkıyor. Diğer siyah kargalar bunlara yaklaşamıyorlar" diye konuştu.

Sonbaharda Afrika, Ortadoğu ülkeleri ve Hindistan'a kadar geniş bir alanda kışlayan Kara Çaylaklar'ın Türkiye'de şu ana kadar Gaziantep ve Denizli'de kışlama kaydı mevcut olduğu öğrenilirken, Türkiye'nin kuşlarının yer aldığı www.trakus.org sitesinde bugüne kadar Gümüşhane'de görüntülendiğine dair bir kayıt yer almıyor.

Hem ArzularKabaköy Beldesi hem de il merkezinin yüksek kesimlerindeki vahşi katı atık tesislerine yakın bölgeye konan kuşların birkaç gün içerisinde tekrar göç yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.

Kara Çaylakların Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da sürekli kontrol edilip izlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA