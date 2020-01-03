Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretleyen zanlı yakalandı. Durumu jandarmaya ihbar eden mahalle muhtarının yeğeni olduğu ortaya çıkan şahıs ifadesinde, korucu olmak istediğini, mahallede güvenlik olmadığı algısı yaratmaya çalışmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Malatya'da yaşadığı Dedeköy Mahallesi'ndeki Alevi vatandaşların evlerini işaretleyen zanlı jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Üst aramasında yazıları yazdığı boya kalemi bulunan şüphelinin, ilk beyanında güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak için evleri işaretlediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ALEVİLER GİTSİN, TÜRKİYE MÜSLÜMANDIR" YAZDI
Alınan bilgiye göre, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallenin muhtarı, dün gece Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak 5 evin kapısına ve duvarlarına yazı yazıldığını ve işaret konulduğunu bildirdi. Yapılan incelemede mahalledeki 5 evin kapı ve duvarlarına "Aleviler gitsin, Türkiye Müslümandır" yazıldığı, "X" işareti konulduğu belirlendi.
YAZILARI YAZDIĞI KALEM ÜZERİNDEN ÇIKTI
Söz konusu yazıları yazan şüphelinin aynı mahallede ikamet eden ve muhtarın yeğeni B.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı. Üst aramasında yazıları yazdığı boya kalemi bulunan şüphelinin, ilk beyanında güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediğini söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli B.Ç, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Videosu: Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı
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