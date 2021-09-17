Biomutant, Desperados ve Wrecfest'in yayıncısı THQ Nordic'in oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biomutant, Desperados ve Wrecfest'in yayıncısı THQ Nordic'in oyunları Steam'de indirime girdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Biomutant, Desperados ve Wrecfest'in yayıncısı THQ Nordic'in oyunları Steam'de indirime girdi

Expirement 101'in geliştirdiği Biomutant, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom gibi daha fazla oyunun yayıncılığı yapan THQ Nordic, 10. Yıldönümüne özel Steam'de indirime girdi.

Steam'de yayıncı indirimde bu hafta THQ Nordic yer alıyor. Steam'de THQ Nordic'in yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. THQ Nordic indirimi 23 Eylül'de sona eriyor.

THQ Nordic GmbH, Viyana merkezli bir Avusturyalı video oyunu yayıncısıdır. 2011 yılında kurulan Embracer Group'un bir yayıncılık iştirakidir. İlk olarak Nordic Games olarak adlandırılan ve ana şirket olan her iki şirket de Ağustos 2016'da ana şirket 2014'te " THQ " ticari markasını satın aldıktan sonra THQ Nordic olarak yeniden adlandırıldı.

İndirie giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

  • Destroy All Humans! – 44,55 TL
  • SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 44,55 TL
  • Biomutant – 197,34 TL
  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 74,00 TL
  • Wrecfest – 63,00 TL
  • Desperados III – 87,50 TL (Ücretsiz oynayın! Son 3 gün)
  • Darksiders III – 67,25 TL
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Ece Üner Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Muslera Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Adnan Menderes Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Biomutant, Desperados ve Wrecfest'in yayıncısı THQ Nordic'in oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 08:50:59. #1.17#