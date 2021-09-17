Biomutant, Desperados ve Wrecfest'in yayıncısı THQ Nordic'in oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'de yayıncı indirimde bu hafta THQ Nordic yer alıyor. Steam'de THQ Nordic'in yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. THQ Nordic indirimi 23 Eylül'de sona eriyor.

THQ Nordic GmbH, Viyana merkezli bir Avusturyalı video oyunu yayıncısıdır. 2011 yılında kurulan Embracer Group'un bir yayıncılık iştirakidir. İlk olarak Nordic Games olarak adlandırılan ve ana şirket olan her iki şirket de Ağustos 2016'da ana şirket 2014'te " THQ " ticari markasını satın aldıktan sonra THQ Nordic olarak yeniden adlandırıldı.

İndirie giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

Destroy All Humans! – 44,55 TL

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 44,55 TL

Biomutant – 197,34 TL

– 197,34 TL Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 74,00 TL

Wrecfest – 63,00 TL

Desperados III – 87,50 TL (Ücretsiz oynayın! Son 3 gün)

Darksiders III – 67,25 TL

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