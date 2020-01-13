Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü

13.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51

Tarsus- Çamlıyayla yolu üzerindeki Topaklı Mahallesi'nde boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan yaklaşık bin ölü tavuk, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

TAVUKLARI BIRAKANLAR ARANIYOR

Kötü kokudan rahatsız olan aileler, jandarmaya ihbarda bulunarak bunların kaldırılmasını istedi. Jandarma ekipleri, ölü tavukları bırakanları bulmak için çalışma başlatırken, Tarsus Belediyesi de hayvan ölülerini kaldırarak temizlik yaptı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu