Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boş araziye yaklaşık bin tavuk ölüsü bırakıldı. Kötü kokuyu takip edenler tavukları görünce şaşırdı.
Tarsus- Çamlıyayla yolu üzerindeki Topaklı Mahallesi'nde boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan yaklaşık bin ölü tavuk, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.
TAVUKLARI BIRAKANLAR ARANIYOR
Kötü kokudan rahatsız olan aileler, jandarmaya ihbarda bulunarak bunların kaldırılmasını istedi. Jandarma ekipleri, ölü tavukları bırakanları bulmak için çalışma başlatırken, Tarsus Belediyesi de hayvan ölülerini kaldırarak temizlik yaptı.