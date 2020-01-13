Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü
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Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boş araziye yaklaşık bin tavuk ölüsü bırakıldı. Kötü kokuyu takip edenler tavukları görünce şaşırdı.

13.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51
Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü

Tarsus- yolu üzerindeki Topaklı Mahallesi'nde boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan yaklaşık bin ölü tavuk, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

TAVUKLARI BIRAKANLAR ARANIYOR

Kötü kokudan rahatsız olan aileler, jandarmaya ihbarda bulunarak bunların kaldırılmasını istedi. Jandarma ekipleri, ölü tavukları bırakanları bulmak için çalışma başlatırken, Tarsus Belediyesi de hayvan ölülerini kaldırarak temizlik yaptı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Binlerce tavuk öl|uşu| araziye bırakıldı! Vatandaşlar şok oldu
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