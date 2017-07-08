Binlerce kişi mağazaya koşunca yol trafiğe kapandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde binlerce kişi bir alışveriş merkezinin düzenlediği çekilişe katılınca oluşan kalabalık yolu trafiğe kapattı. Mağaza sahibi Ali Toprak 250 kişilik çekilişe beklediklerinden çok fazla katılım olduğunu belirterek, trafikte oluşan aksaklıktan dolayı tüm sürücülerden özür diledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi haftalar öncesinden 250 kişiye ürün hediye edeceğini duyurarak bilet dağıttı. İlanı gören binlerce kişi ise bu sabah saatlerinde mağazaya akın etti. Erdemir caddesinde oluşan kalabalık yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, sürücüler duruma tepki gösterdi. Mağaza önünde izdiham yaşanınca devreye giren polis ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba gösterdi.

Organizasyonu her yıl yaptıklarını ancak bu yıl beklemedikleri bir kalabalıkla karşılaştıklarını dile getiren mağaza sahibi Ali Toprak, trafikte oluşan aksaklıktan dolayı tüm sürücülerden özür diledi. Toprak gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu bizim geleneksel hale getirdiğimiz bir kampanya. Karaca alışveriş merkezi olarak düzenlediğimiz bedava bilet kampanyamız. Daha önce alışveriş yapan müşterilerimize ücretsiz bilet dağıtmıştık. Haftasonu kimse olmaz diye böyle bir kampanya düzenledik. Trafik bu kadar yoğun olmaz diye. Ancak trafikte biraz yoğun oldu. İzdiham yaşandı. Kendi imkanlarımız ve firmalarında desteği ile hediye dağıtıyoruz. Bu şekilde halkımıza da yararlı olmaya çalışıyoruz. Burada 250 adet ürün dağıtıyoruz. Daha önce dağıttığımız biletlerle yapılan çekilişte kime çıkarsa vatandaş hediyesini alıyor. Muhtemelen 2 bin 2 bin 500 kişi olduğunu düşünüyoruz. Alıp gidenlerde oldu. Saat 11.00 civarında başladık kampanyaya. Şu anda kalan hediyeleri dağıtıyoruz. Biraz sonra da trafik normal akışını alacaktır. Bu konuda Kaymakamlık ve belediyemizden izin aldık. Ama bu kadar izdiham olacağını tahmin etmiyorduk. Sağ olsunlar trafik ekiplerimizde bizlere yardımcı oluyorlar. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyundan ve vatandaşlarımızdan da özür diliyoruz. Bu kadar trafiğin yoğun olacağını tahmin etmemiştik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

Mağaza önünde oluşan kalabalık hediyelerin dağıtılmasının ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.