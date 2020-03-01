: Bingöl karda mahsur kalan hasta taşıyan araç kurtarıldı

01.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:01

Karda mahsur kalan hasta taşıyan araç kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tedavisi tamamlanan hastayı evine götüren hafif ticari araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araç ve içindekiler, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Dün akşam saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yakınını Taşlıçay köyüne götürmek üzere yola çıkan Ekrem Sönmez yönetimindeki hafif ticari araç, karda mahsur kaldı. Sönmez'in ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araç kurtarıldı. Köye ulaşan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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