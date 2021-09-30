BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde temel eğitimini tamamlayan 32 güvenlik korucusu, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende yemin ederek, göreve başladı.

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde temel eğitimini tamamlayan 32 güvenlik korucusu, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende yemin ederek, göreve başladı.

Genç ilçesinde görev yapacak olan 32 güvenlik korucusu, temel eğitimini tamamladı. Genç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar, İlçe Emniyet Müdürü Ozan Gün, Genç İlçe Güvenlik Korucuları Başkanı Ciran Aran ve köy muhtarları ile aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, 32 güvenlik korucusu yemin ederek, göreve başladı.

Törene katılanlar, göreve yeni başlayan korucuları tebrik etti.

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI

BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Joe Biden Sezai Temelli Vladimir Putin
Magazin Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Demir Çelik Donald Trump Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BİNGÖL'DE 32 GÜVENLİK KORUCUSU GÖREVE BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:24:45. #1.12#