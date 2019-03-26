Binali Yıldırım, Ümraniye Mitingine Metroyla Gitti

Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, ilk olarak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı.

İSTANBULKART'LA SEYAHAT

Gişelerde İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ümraniye-Çekmeköy metrosunu kullanarak, Çarşı durağına kadar seyahat eden Yıldırım, yol boyunca yolcularla sohbet etti.

Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.