Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" dedi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da halka hitap ettiği konuşmada Milli Mücadele dönemine değinerek "Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" dedi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" dedi
Binali Yıldırım bugün Diyarbakır'a gitti.
Diyarbakırlılara yaptığı konuşmada Yıldırım, Kürtçe ile başlayarak, Diyarbakırlıların bayramını kutladı.
Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" diye konuştu.