Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Son Noktayı Koydu

AK Parti'nin İstanbul Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatının yapıldığı tarihte TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.

YILDIRIM'IN İSTİFA KARARI

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini katıldığı canlı yayında açıklayan Yıldırım, "Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım." dedi.