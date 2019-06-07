Binali Yıldırım, ortak yayın tartışmalarına son noktayı koydu: İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Yıldırım, İmamoğlu ile ortak yayına çıkıp çıkmayacağı tartışmalarına son noktayı koyarak, "Ortak yayınımız kesin olacak." dedi.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamasından satır başları:

"YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDIK''

"İstanbul'da bütün hemşerilerimizi, kanaat önderlerini ziyaret ettik. İstanbul'un ebrusunu, renklerini teşkil eden illerimize de gidelim dedik. Birkaç il seçtik ve burada Diyarbakır'dayız. Yoğun ilgiyle karşılaştık. Bu beni çok mutlu etti. Teröre karşı koyma adına, kardeşlik adına Diyarbakır'da müthiş bir şuurlanma gördüm.

Biz kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki, bu bölücü terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Asıl Kürtlerin sorunu PKK terör örgütü. Elde edilen bu huzur ve kardeşlik ortamının sürdürülmesini herkes istiyor. Hendek ve çukur olaylarından dolayı yüzbinlerce bölge insanı İstanbul'a, diğer illere gitti. Kendilerine oralarda gelecek aradılar.

İşimiz İstanbul, geleceğimiz İstanbul. Sen İstanbul için ne yapacaksın? Talepler bunlar zaten yerel yöneticilerin yapmak durumunda olduğu, mecbur olduğu şeyler. Bölge insanının kendini ifade ettiği döneme bakarsınız son 16 yıllık AK Parti iktidarıdır."

"DERSİM HADİSESİNİN ADINI AĞZINA ALAMAYAN, HESAPLAŞAMAYAN CHP VAR"

"Cumhurbaşkanımızın 2005'te Diyarbakır konuşması var. Bu ülkede Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim hadisesinin adını ağzına alamayan, yüzleşemeyen, hesaplaşamayan CHP var. Buradaki tezat Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması. Burada bir yanlışlık var.

Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimliğiniz sizin onurunuzdur, şerefinizdir. Kürtler için de Çerkezler için de böyle. Ama şunu unutmayacağız, biz tek bir devletiz, milletiz. Resmi dilimiz Türkçe'dir. Hepimiz aynı kıbleye yöneliyoruz. Peygamberimiz aynı, dinimiz aynı. Hepimiz aynı Allah'ın yarattığı kullarız. Bizi birleştiren en büyük değer bu. Bizleri Türkiye Cumhuriyeti devleti birleştiriyor."

"SANKİ TÜRKİYE SEÇİMİ GİBİ"

"İkinci seçim İstanbul değil sanki Türkiye seçimi gibi. İstanbul seçiminin maalesef uluslararası camiada çok fazla ilgi duyulmaya başlandı. Çok da müdahaleci hareketler yapıldı. Milletimizin canı sıkıldı bu işe. Bunlar uğraştıkça milletimiz daha da hırslanıyor. Burada bir taraf tutma durumu var."

"İMAMOĞLU İLE ORTAK YAYINIMIZ KESİN OLACAK"

"Prensip olarak ortak yayına olur dedik, arkadaşlarımız her iki partiden de detayları konuşuyorlar. Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak. Arkadaşımız Millet İttifakı'nın adayıdır ama partisi CHP'dir. Ben de Cumhur İttifakı'nın adayıyım ama partim AK Parti'dir. Dış basının müdahil olması milletin canını sıktı bir kere. 'Size ne oluyor?' sorusunu sormaya başladılar ve bunun yansımalarını ben Anadolu'da görüyorum. Bu seçim o yüzden İstanbul seçiminin ötesine geçmiş oldu."