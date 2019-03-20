Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı, Sevilay Yılman ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

EKREM İMAMOĞLU'NA ANKET ELEŞTİRİSİ

Anket sonuçlarını değerlendiren Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini eleştirdi. Yıldırım, "Ekrem Bey 80 anket yaptırdım diyor. 80 anket yapacak kampanya günü yok. Nasıl becerdi bilmiylorum." dedi.

Anketlerin bir fikir verdiğini ifade eden Binali Yıldırım şunları söyledi: "Sık sık nabız yoklamak doğru bir şey. Ben şahsen yaptırmıyorum. Ama parti yaptırıyor. Anketler fikir verir. Yok sayamayız. Geçmişte bazı yönlendirmelerde ters köşe oldular. Anketlerin bir zorluğu var. Bu yalın bir seçim değil. İttifaklar var. Kim kiminle yol gidecek, kim kime oy verecek tam net değil. İttifakı kuranlar bir tanım yapmış ama ittifakın içinde yer alacak seçmen o tanımı çok fazla algılamıyor. Bir ittifak içerisinde göz kırpmadan diğer ittifaka oy verecekler olacak. Bu oy geçişkenliğini anketler nasıl tespit edecek. Anketlerin verebileceği fikir sıkıntılı. Ama bizim sıkıntımız yok."

"BU SEÇİM ANKARA'NIN DEĞİL BENİM SEÇİMİM"

HDP'ye oy veren vatandaşın da oyuna talip olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bu seçim benim seçimim Ankara'nın değil. Aday benim, millet benim dediğime bakacak" dedi.

HDP seçmeninden oy isterken zorlanmadığını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: " Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü HDP'nin adayı yok. Ben onların oylarını istiyorum. Adayları olmadığı için oylarını istiyorum. Bir karar verecekler. Ben HDP'ye geçmişte oy verenlerin bu belediye seçimlerinde bana oy vereceğini düşünüyorum. Ben İstanbul'da yaşayan 15 milyonun geleceği için çalışacağım. Yapacağım projeler, işler bana oy verenler için değil. İstanbul bizim ortak geleceğimiz. "