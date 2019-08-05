Binali Yıldırım, geçen sene kendisini çay içmeye davet eden aileyi unutmadı

İzmir'in Bayındır ilçesine gelen Binali Yıldırım, geçen yıl astıkları pankartla kendisini çaya beklediklerini söyleyen aileyi unutmayıp ziyaretlerine gitti.

APARTMAN SAKİNLERİ DE EŞLİK ETTİ

Bayındır ve Kiraz ilçelerini ziyaret etmek üzere İzmir'e gelen Binali Yıldırım, geçen sene 22 Haziran'da binalarına astıkları pankartla kendisini çaya beklediklerini ifade eden Baykal ailesini ziyaret etti. Bayındır'da yaşayan ailenin astığı pankartı unutmayarak ailenin evine giden Yıldırım'ı; Kızılay'dan emekli Mehmet Baykal, Dilek Baykal, Hande Tambak ve Sadık Tambak karşıladı. Apartman sakinleri de Binali Yıldırım'a eşlik etti.

"YOLLARIN KRALI BİNALİ YILDIRIM"

Binali Yıldırım, ziyaretten sonra partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir başka ilçe olan Kiraz'a gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde bulunan Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde vatandaşlar Binali Yıldırım'ın yolunu kesti, sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye'nin farklı illerinde de zaman zaman Binali Yıldırım'ın etkinliklerine katılan ona sevgi gösterilerinde bulunan Kaymakçılı vatandaşlar, Yıldırım'ı omuzlarına aldı, dana kurban etti. Binali Yıldırım daha sonra mahalle sakinleriyle meydanda oturup sohbet etti, taleplerini dinledi. Bu sırada vatandaşların 'Yollarını kralı Binali Yıldırım' diye bağırması üzerine Yıldırım da, Yolların kralı olur mu Bayram üzeri yolların kuralı olur, yolların mimarı olur dedi.