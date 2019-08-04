Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı

Son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı.

Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaptı.

"HEYECAN VERİCİ"

Geceyi baba ocağı Kayı köyünde geçiren Yıldırım, biri dizi gezi programlarının ardından rafting için Beytahtı Köprüsü mevkiine geldi. Burada çok sayıda rafting sporcusuyla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra bota binerek Karasu Nehri'nde rafting yaptı. Yıldırım, "Rafting heyecan verici. Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın, Karasu'yun bu sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün" dedi.

Kaynak: İHA