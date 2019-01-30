Binali Yıldırım, "Duruşunuz yok mu?" Sorusunu Cevapladı: Duruşum Millete Hizmettir

CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu '40'a katılan Binali Yıldırım, "Bakanlık diyorlar tamam diyorsunuz, Başbakanlık diyorlar tamam diyorsunuz Meclis Başkanlığı diyorlar tamam diyorsunuz, şimdi Meclis Başkanlığı... Her şeyi kabul ettiğiniz için sizi eleştiriyorlar 'Duruşunuz yok mu?" sorusunu cevapladı.

Yıldırım: "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım." dedi.