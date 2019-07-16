Binali Yıldırım'dan "Bir daha darbe olur mu?" sorusuna yanıt: Her zaman olabilir

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, "Tehlike geçti mi, bir daha darbe olur mu?" sorusunu "Çılgınlık yapmaya kalkanlar her zaman olabilir. Devlet tüm kurumları ile uyum ve koordinasyon içinde konuyu hassasiyetle takip etmeli" diye yanıtladı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile konuştu. Fırat, yazısında 15 Temmuz'a dair izlenimlerini de aktardı.

"DEVLETİN KURUMLARI KONUYU HASSASİYETLE TAKİP ETMELİ"

Fırat, "Korkmadım ama üzüldüm, kahroldum..." başlığıyla yayımlanan yazısında Yıldırım'ın, "Tehlike geçti mi, bir daha darbe olur mu?" sorusuna yanıt verdiğini aktardı. Yıldırım, "Çılgınlık yapmaya kalkanlar her zaman olabilir. Devlet tüm kurumları ile uyum ve koordinasyon içinde konuyu hassasiyetle takip etmeli" diye konuştu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.