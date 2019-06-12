Binali Yıldırım: Çok günahımı alıyorlar

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine aday olduğuna dair iddialara yanıt verdi. Binali Yıldırım, bu göreve gönüllü olduğunu vurgulayarak "Çok günahımı alıyorlar" dedi.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

İSTANBUL ADAYLIĞI

Binali Yıldırım, "Uzun siyaset hayatında büyük başarılar gördünüz. Bakanlık döneminiz, icraatlar, Başbakanlık, Meclis başkanlığı. Ancak bu İstanbul süreci biraz tartışmalı oldu. Bunu Binali Yıldırım'ın siyasi hayatında nasıl bir dönem olarak görüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Doğrusunu isterseniz Kübra Hanım, benim siyasi hayatımda her şey dikensiz gül bahçesi değil. Mücadele ederek bugüne geldik. Ben mücadeleden kaçan bir insan değilim. Mücadele benim heyecanımı, azmimi daha da artırır. Biz esasında Anadolu insanı olarak, hele de Erzincan insanı olarak acılara dayanıklıyız. Çok deprem gördük, acılar çektik. Bu yüzden ben herhangi bir şeyle karşılaştığımda yıkılmam. 'O da bizim nasibimizdir, kaderimizdir' der yoluma devam ederim. Siyasette ilk yolculuğa 1994 yılında Tayyip Bey'in belediye başkanlığı döneminde başladım. O görevini tamamlayamadan yargılandı, mahkûm oldu, ayrıldı. Ben de hemen arkasından ayrıldım. O gün bugündür Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Birlikte zorlukları da aştık, güzel günleri de yaşadık."

"BÖYLE BİR ŞEHRE HİZMET ETMEYİ KİM İSTEMEZ"

Yıldırım, Part'ın "Başbakanlık, Meclis başkanlığı sonrası İstanbul için aday olmakta biraz tereddüt ettiğiniz konuşulmuştu. "Binali Yıldırım bu işe gönülsüz" diye çok yazıldı çizildi" sözlerine "Çok günahımı alıyorlar." diye yanıt verdi. Yıldırım şöyle devam etti:

"Gayet tabii. Böyle bir şehre hizmet etmeyi kim istemez. Ben o söylemleri tamamen maksatlı, algı oluşturmaya yönelik haberler olarak görüyorum. Gönlüm yoksa kimse beni bir şeye razı edemez. Kimse istemediğim bir şeyi bana yaptıramaz. Bu belediye başkanlığını istedim ve beş yıl boyunca da İstanbullular karar verirse canla başla bu şehre güzel işler yapacağıma inanıyorum."

"Yıldırım seçimin iptal edilmesinden mutsuz olur" diyenler de oldu. Bu süreç sizi çok yıprattı mı? Zor geldi mi bu süreç size?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Ne kadar çok sevenim var. Günahlarım azalıyor. Hayır. Zorluklar beni yıldırmaz, gücümü daha da artırır."