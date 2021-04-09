Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
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Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

KAYSERİ'de 2 yıl önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ve pandemi nedeniyle temizlik ve aydınlatma çalışması yapılmayan bin 300 metre uzunluktaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor.

KAYSERİ'de 2 yıl önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkan ve pandemi nedeniyle temizlik ve aydınlatma çalışması yapılmayan bin 300 metre uzunluktaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyetyer altı şehrinin bulunduğu Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde 2 yıl önce araştırma yaptı. 30 girişi bulunan bin 300 metre uzunluğundaki, 2 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi.Temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılmasının planlandığı yer altı şehrindeki çalışmalara pandemi engel oldu. 

'ÇOK HEYECANLANDIK'Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Yeraltı şehirleri dikey ve yatay olarak ikiye ayrılır. Kapadokya'daki yer altı şehirleri geniş hacimli ve dikey yeraltı şehirleri iken Kayseri'dekiler ise, yatay olarak uzundur. Mahalle dışında yaptığımız ölçümlerin ardından mahalle içinde yaptığımız çalışmalarda 'Aymanlı' adını verdiğimiz yeraltı şehrine ulaştık. Ölçüm yaptığımızda çok heyecanlandık; çünkü ilk aks ölçüsü bin 300 metreydi. Daha yer altı şehrinin kollarının ve diğer iki aksını ölçtüğümüzde daha uzun yer altı şehrinden bahsetmek mümkün" diye konuştu.'30'DAN FAZLA KAPATMA TAŞI VAR'Özsoy, yeraltı şehrinin çok sayıda girişinin bulunduğunu belirterek, "Yeraltı şehrinden 30'dan fazla güvenlik kapatma taşı var. Bu da bize 30 kapısının olduğunu gösteriyor. Hepsi çok sağlam olan kapatma kapıları son derece ağır ve büyük. Bölgenin definecilikten en az şekilde etkilenmesi de son derece dikkat çekici. Büyükbürüngüz yer altı şehri temizlik ve aydınlatma ile hizmete sunulabilir. Pandemi işlerin yavaşlamasına neden oldu. Ancak önümüzdeki dönemlerde Koramaz Vadisi ile Bürüngüz yeraltı şehri paket olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Bin 300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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