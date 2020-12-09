Bilim Merkezi'nden online atölye çalışması
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Bilim Merkezi'nden online atölye çalışması

09.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:00
Bilim Merkezi'nden online atölye çalışması

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi, pandemi döneminde de çocukların yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesine fırsat tanıyor.

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi, pandemi döneminde de çocukların yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesine fırsat tanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri astronomi, robotik kodlama, kriptoloji, felsefe ve resim alanında online atölye çalışmalarına katılma imkanı buluyor.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, geleceğin yeteneklerini ve sanatçılarını yetiştiriyor. Pandemi sebebiyle eğitimlerini online olarak sürdüren bilim merkezi, çocukların yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri ve evde keyifli zaman geçirmeleri adına online atölye çalışmalarını başlatıyor.

Eğitimini tamamlayanlara sertifika verilecek

Toplam 5 ayrı atölyede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri zoom uygulaması üzerinden robotik kodlama, astronomi, kriptoloji, felsefe ve resim alanlarında eğitim görecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanacak.

Robotik kodlamadan astronomiye

Minecraft Kodlama Atölyesi, geleceğin yazılımcılarını yetiştirecek. Bu atölyede kodlama meraklıları scratch ve ardunio atölyeleriyle de sıralı düşünme, akıl yürütme gibi beceriler kazanacak. Sorgulayan Beyinler Atölyesi, çocukların olaylar karşısında farklı bakış açıları kazanmasını sağlamasının yanı sıra, empati kurma yeteneğini de geliştirecek. Kriptoloji Atölyesinde; öğrenciler mantıksal düşünme, analiz sentez yapma yeteneği kazanırken, Karakalem Atölyesi'nde de resim konusundaki yeteneklerini geliştirecekler. Uzay ve evren meraklıları ise Astronomi Atölyesi'nde eğitim görecek. Atölye çalışmalarıyla ilgili bilgi ve başvuru için vatandaşlar 444 23 32 numarasını arayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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