Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Salgının henüz bitmediğini ve dikkatli olunması çağrısında bulunan Tevfik Özlü, "Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Salgının henüz bitmediğini ve dikkatli olunması çağrısında bulunan Tevfik Özlü, "Her gün 2000'den fazla yuttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MESAFEYİ İHLAL ETMEYELİM"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek, "Caddeleri, sokakları doldurarak, alışveriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim" dedi. Tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Özlü, "İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BAYRAM SONRASINDA NORMALE DÖNEBİLİRİZ"

Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek, hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Yoksa daha uzun süre beklemek durumunda kalabiliriz.

"TÜRKİYE, ÇOK AZ DAHA BEDEL ÖDEYEREK SALGININ İLK ATAĞINI DURDURACAK"

Başarabileceğimizi gördük, virüsü yenebileceğimizi anladık. Tedbirler işe yarıyor. Boşu boşuna evde kalmıyoruz. Şimdiye kadar kontrol altında yönettik salgını. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha kısa zamanda ve çok daha az bedel ödeyerek salgının ilk atağını durduracak.

Bugüne kadar neleri yaparak, başarılı olduysak; aynen devam etmeliyiz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz.