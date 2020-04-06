Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi
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Tevfik Özlü, Koronavirüs, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi

Koronavirüs salgını ile mücadelede cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalığı geçiren kişilerin virüse karşı antikor oluşturduğunu ve salgını atlatanların bir daha yakalanmayacağını belirtti.

06.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 200 bini aştı. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül salgın ile ilgili tıp dünyası önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor, tedavi yöntemlerini arıyor.

Hastalığın yoğun görüldüğü ülkelerin açıkladığı her veri ise bu açıdan önem kazandı. Koronavirüsün seyrini etkileyecek konuların başında ise 'Hastalığı geçirenler bağışıklık kazanıyor mu?' sorusu geliyor.

Değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Çin'den gelen veriler baz alındığında bu hastalığa yakalananların bir daha yakalanmadığı yönünde" dedi.

Salgını geçirenlerde bağışıklık oluşturuyor

Salgının bulaştığı kişilerde bağışıklık oluştuğunun altını çizen Özlü, "Biz bu hastalığı geçirip iyileşen kişilerden aldığımız plazmayı hastalığı geçirmekte olan hastalara verip, onları tedavi ediyoruz. Hastalığı geçiren kişiler, virüse karşı antikor oluşturuyorlar. Bu antikorlar ise bu hasta kişilere verildiğinde onu iyileştiriyor. Bunlar yeni bilgiler. Zaman içerisinde bağışıklık ne kadar korur, güçlü bir bağışıklık mı? Bunları zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık kazanmak nedir?

Bağışıklık; insan ya da hayvan bedenine giren mikroorganizmalara (virüs, bakteri) ve yabancı maddelere karşı doğal ya da sonradan kazanılan koruma mekanizmasıdır. Yani vücudumuzun bize zarar verecek olan virüslere karşı olan direncidir. Hastalık üreten virüs ve bakterilere karşı bedenin kendini doğal olarak korumasıdır. Bağışıklık sisteminin aynı zamanda kanser hücrelerine karşı beden savunmasında önemli olduğu saptandı.

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